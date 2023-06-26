Куратор ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин остается под следствием по делу о мятеже.

Об этом пишут российские СМИ.

По данным издания, на утро 26 июня уголовное дело об организации вооруженного мятежа не прекращено и продолжает расследоваться ФСБ.

Также источники журналистов, опровергают информацию, что Генпрокуратура отменила признание дела законным и обоснованным. По их данным, пока для этого прошло слишком мало времени.

Кроме того, в Telegram-каналах появилось видео, на которое попали последние слова Пригожина перед отъездом из Ростова.

"Нормально. Всех взбодрили", - заявил Пригожин, находясь в авто.

Так он ответил на вопрос иностранного журналиста, который спросил, как куратор ЧВК "Вагнер" оценивает результаты мятежа.

С тех пор Пригожин на связь не выходил.

Напомним, закрытие уголовного дела против куратора ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина было одним из условий озвученных договоренностей о прекращении мятежа.

Также мы анализировали результаты мятежа Пригожина и перспективы договоренностей в отдельном материале.