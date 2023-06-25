Президент Франции Эмманюэль Макрон призвал сохранять бдительность после попытки мятежа со стороны Евгения Пригожина и ЧВК "Вагнер". По его мнению, ситуация все еще развивается.

Слова политика приводит газета La Provence.

Макрон считает, что происходящее полностью оправдывает поддержку, которую страны Запада оказывают украинской стороне в войне с Россией, а попытка мятежа показывает "раскол, который есть в российском лагере".

Также президент Франции уверен, что эта ситуация демонстрирует "хрупкость армии и вспомогательных сил этого лагеря, таких как ЧВК "Вагнер".

Напомним, накануне куратор "Вагнера" Евгений Пригожин устроил военный мятеж в России, но после переговоров с президентом Беларуси Александром Лукашенко объявил, что отступает. В Кремле заявили, что уголовное дело против Пригожина будет закрыто, но он отправится в ссылку в Беларусь.

Ранее мы писали, что Польша усилила охрану границы с Беларусью и Россией после мятежа Пригожина. Премьер-министр страны Матеуш Моравецкий заявил, что эти меры - реакция на возможную угрозу со стороны Москвы, так как "Лукашенко и Путин могут действовать очень странно".

А британский генерал и член Палаты лордов Ричард Даннат заявил, что Евгений Пригожин может начать наступление "Вагнера" на Киев с территории Беларуси.