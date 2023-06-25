Польша укрепляет границу с Беларусью на фоне сообщений о переходе туда Евгения Пригожина и ЧВК "Вагнер".

Об этом заявил премьер-министр страны Матеуш Моравецкий в эфире польского телевидения.



По его словам, Варшава "внимательно следит" за результатами военного мятежа в РФ, а польские военные дополнительно укрепили рубежи на границе с Беларусью и Калининградской областью России.

Премьер объяснил, что эти меры - реакция на возможную угрозу со стороны Москвы, так как "Лукашенко и Путин могут действовать очень странно".



О необходимости укрепить восточный фланг НАТО в связи с предполагаемым переходом главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина и его наемников в Беларусь заявил и президент Литвы Гитанас Науседа.

Если наемники направляются в Беларусь "с неясными планами и неясными намерениями, это означает лишь то, что мы должны еще больше усилить безопасность наших восточных границ", указал он.

Напомним, накануне президент Польши Анджей Дуда приказал своей армии быть в состоянии повышенной боевой готовности в связи с мятежом куратора ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина в России.

Ранее британский генерал и член Палаты лордов Ричард Даннат заявил, что Евгений Пригожин может начать наступление "Вагнера" на Киев с территории Беларуси.

Однако командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев сообщил, что ситуация на границе с Беларусью стабильная и контролируемая.