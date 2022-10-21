В Сети появилась информация о том, что Польша перебрасывает военную технику к границам Беларуси.

Видео перемещений публикуют очевидцы в Telegram-каналах.

На кадрах можно заметить перевозку на специальных платформах польской тяжелой военной техники.

"Возможно - это демонстрационный жест в ответ на слухи о подготовки нового вторжения со стороны Беларуси в Украину", - комментирует Telegram-канал "Политика Страны".

Напомним, заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов заявил, что угроза повторного наступления с территории Беларуси растет. Однако в этот раз РФ может напасть на западные области Украины.

Кроме того, "Страна" рассказывала, что в Беларусь прибывают российские военные и эшелоны с боеприпасами.

Ранее мы писали, что украинские военные призвали народ Беларуси не выполнять приказы руководства страны о вступлении в войну против Украины и не разделять таким образом ответственность за уже совершенные армией РФ преступления.

Война в Украине продолжается уже 240-й день. "Страна" следит за новостями 21 октября в обновляемом онлайне.

Вчера мы подводили итоги 239-го дня войны с РФ. В Херсонской области продолжается объявленная назначенными РФ "властями" эвакуация на левый берег Днепра.

Украинское командование считает, что россияне могут отвести на левобережную часть Херсонской области опытные подразделения, а на правом берегу оставить мобилизованных удерживать оборону. Западные аналитики предполагают, что сейчас идет подготовка полного отступления с РФ правобережья Днепра.

После ударов по ТЭЦ по всей Украине продолжается тотальная экономия электроэнергии.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает, почему Израиль не поставляет оружие Украине.