Украинские военные призвали народ Беларуси не выполнять приказы руководства страны о вступлении в войну против Украины и не разделять таким образом ответственность за уже совершенные армией РФ преступления.

Об этом говорится в видеообращении ВСУ к белорусам.

"Если армия Беларуси поддержит российскую агрессию, мы ответим. Ответим так же жестко, как отвечаем всем оккупантам на территории Украины. Мы не хотим этого", - говорится в обращении.

Напомним, ранее в ВСУ заявили о растущей угрозе наступления с территории Беларуси. Однако в этот раз РФ может напасть на западные области Украины.

Также сообщалось, что спутниковые снимки зафиксировали увеличение числа техники и войск РФ на границе Беларуси и Украины.

Кроме того, мы писали, что Беларусь усилила контроль на границе с Украиной.

Война в Украине продолжается уже 240-й день. "Страна" следит за новостями 21 октября в обновляемом онлайне.

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