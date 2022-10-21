"Мы ответим жестко". ВСУ призвали население и войска Беларуси не вступать в войну против Украины. Видео
Украинские военные призвали народ Беларуси не выполнять приказы руководства страны о вступлении в войну против Украины и не разделять таким образом ответственность за уже совершенные армией РФ преступления.
Об этом говорится в видеообращении ВСУ к белорусам.
"Если армия Беларуси поддержит российскую агрессию, мы ответим. Ответим так же жестко, как отвечаем всем оккупантам на территории Украины. Мы не хотим этого", - говорится в обращении.
Напомним, ранее в ВСУ заявили о растущей угрозе наступления с территории Беларуси. Однако в этот раз РФ может напасть на западные области Украины.
Также сообщалось, что спутниковые снимки зафиксировали увеличение числа техники и войск РФ на границе Беларуси и Украины.
Кроме того, мы писали, что Беларусь усилила контроль на границе с Украиной.
Война в Украине продолжается уже 240-й день. "Страна" следит за новостями 21 октября в обновляемом онлайне.
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