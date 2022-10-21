Советник Офиса президента Алексей Арестович заявил, что в случае наступления российских войск со стороны Беларуси в направлении Волыни боевые действия закончатся через 18 дней.

Об этом Арестович сообщил в эфире у Марка Фейгина.

"Будет примерно 500 убитых в день. 18 дней это все продлится. Ему (Путину - Ред.) не страшно, так и нам не страшно. Нам даже весело до какой-то степени. По крайней мере там любезная до невозможности тероборона потирает уже руки и ждёт с нетерпением, не говоря уже про кадровые части", - сказал Арестович.

Напомним, в Беларусь прибывают российские военные и эшелоны с боеприпасами.

Ранее мы писали, что заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов заявил, что угроза повторного наступления с территории Беларуси растет. Однако в этот раз РФ может напасть на западные области Украины.

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Ранее мы подводили итоги 238-го дня войны. В Херсонской области началась объявленная назначенными РФ "властями" эвакуация на левый берег Днепра. Также россияне заявляли о том, что ВСУ начали наступление на северо-западе региона. Украина никаких наземных операций не подтверждала. Кроме того, Путин вчера объявил о введении военного положения на аннексированных территориях Украины - в "ДНР", "ЛНР", частях Запорожской и Херсонской областей.

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