Белорусские оппозиционные паблики пишут о том, что бизнес-джет Пригожина приземлился на военном аэродроме "Мачулищи" под Минском.

Как пишет "Белорусский Гаюн", бизнес-джет Пригожина (регистрационный номер RA-02795) совершил посадку в 07:40.

Еще один бизнес-джет (с регистрационным номером RA-02878) прилетел из России. Он вылетел из Санкт-Петербурга и приземлился в Мачулищах в 07:58.

Напомним, что в США считают, что Пригожин уже в Минске. В Беларуси утверждают, что "вагнеровцев" никто не видел.

Также мы писали о том, что один из британских генералов считает, что "Вагнер" может начать наступление на Киев с территории Беларуси.

Также мы писали о том, что Пригожин впервые после мятежа вышел на связь и повторил обвинения в адрес военного руководства РФ.

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