США продолжают отводить от себя подозрения в причастности к мятежу Евгения Пригожина. В Соединенных Штатах заявляют, что в бунте "вагнеровцев" виноват сам президент РФ Владимир Путин.

Об этом заявил на брифинге официальный представитель Госдепартамента Мэтью Миллер, сообщает CNN.

"США хотели бы, чтобы группа "Вагнер" была распущена и прекратила свою деятельность по всему миру", - сказал Миллер.

Он утверждает, что в мятеже Пригожина виноваты не США, а лично Путин.

"Я скажу, что призрак 1917 года поднял Владимир Путин, а не кто-то, никто из правительства США", - заявил Миллер, добавив, что ему ничего не известно о каких-либо контактах с США с режимом президента Беларуси Александра Лукашенко по этому вопросу.

Миллер сказал, что у него нет оценки местонахождения Пригожина или расположения сил "Вагнера" в Украине или где-либо еще.

Ситуация в России остается динамичной, продолжил он.

"Неясно, каковы будут конечные последствия того, что произошло, поскольку это касается деятельности и интересов Соединенных Штатов", - сказал Миллер, назвав этот поступок Пригожина "значительным шагом".

"Конечно, внове видеть, что лидерству президента Путина бросают прямой вызов. Внове видеть, как Евгений Пригожин прямо ставит под сомнение обоснование этой войны и заявляет, что война велась по существу на лжи, о чем мы говорили ранее", - добавил Миллер.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что Соединенные Штаты не причастны к мятежу Пригожина в России.

Напомним, сегодня в своем выступлении Путин обвинил Пригожина в предательстве и предложил "вагнеровцам" выбор.

А экс-помощник Путина Владислав Сурков призвал российскую власть отказаться от частных армий в РФ.