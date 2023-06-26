После того, как глава российского МИД Лавров высказал подозрения об участии западных разведок в организации мятежа Пригожина, экс-помощник Путина Владислав Сурков призвал российскую власть отказаться от частных армий в РФ.

Об этом он сказал в интервью директору Центра политической конъюнктуры РФ Алексею Чеснакову.

По его словам, частные армии не соответствуют политической, управленческой и военной культуре России и возникали "только во времена Смуты и Гражданской войны".



"Если закон о ЧВК примут, то, как бы он ни был хорош и продуман, как бы там четко ни прописали, что ЧВК подчиняются армейскому командованию, являются частью армии и прочее, такой закон всё равно создаст опасную перспективу превращения нашей страны в будущем в какую-то евразийскую "зону племён". Не нужно нам этого", — сказал Сурков.

По словам экс-помощника, "ЧВК создавались для участия в прокси-войнах", а Россия сейчас "открыто участвует в битве за Украину".

"В наших ВС есть контрактная система. Усложните её, сделайте более гибкой, если нужно, но не играйте больше в ЧВК… Армию надо укреплять не только оружием, но и единоначалием", — заявил он.

Ранее "Страна" публиковала сведения почему куратор ЧВК "Вагнер" пошёл на военный мятеж.

Напомним, после отбытия в Беларусь, Пригожин вышел на связь и повторил свои обвинения в адрес военного руководства РФ.