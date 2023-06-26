Касательно военного мятежа Пригожина, ситуация продолжает оставаться неоднозначной. Многие эксперты склонны предполагать, что ситуация ещё может получить развитие, а российское правительство, уже потерявшее свою репутацию, в будущем могут ждать дальнейшие проблемы.

Россия повторила ошибку Судана, сделав ставку на ЧВК. Об это пишет турецкая газета Milliyet.

По мнению издания, подобные парамилитарные частные организации, набирая популярность в обществе, в какой-то момент приступают к выстраиванию собственных связей с представителями власти и бизнеса.

Напомним, в Судане в апреле этого года тоже прошли боестолкновения между Вооружёнными силами страны и Силами быстрого реагирования (СБР) — военизированной организацией, сформированной из арабского ополчения, называемого западными СМИ "Джанджавид".

Поводом для столкновений стал вопрос интеграции СБР в структуру армии — аналогично попытке российского минобороны взять боевиков "Вагнера" под гос-контроль, что стало пусковым крючком для мятежа Пригожина в России.

Как стало известно, Пригожин впервые после мятежа вышел на связь и повторил свои обвинения в адрес военного руководства РФ.

Ранее Пригожин договорился с Лукашенко, что сворачивает свой мятеж и был выпущен из РФ в Беларусь.