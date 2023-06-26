Российские спецслужбы проводят расследование на предмет возможного участия западных разведок в организации пригожинского мятежа.

Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Он говорит, что посол США Линн М.Трейси уже общалась с Москвой и заверила, что Вашингтон к этому отношения не имеет.

Также она выразила надежду, что ядерное оружие РФ будет оставаться "в порядке".

Напомним, СМИ писали, что мятежники-"вагнеровцы" имели в планах захватить российский ядерный арсенал.

По текущей ситуации с мятежом Пригожина мы писали здесь. Для многих оказалось неожиданным, что российские элиты и большая часть общества продемонстрировали высокий уровень поддержки Путина. Однако это действительно верно только в том случае, если Пригожин поднял мятеж на свой страх и риск, будучи его единственным инициатором. А не действовал при поддержке влиятельных представителей российской элиты, которые и были реальным "центром управления мятежом" и сейчас остаются на своих местах.

После того, как Пригожин отбыл в Беларусь, а ЧВК "Вегнер" свернули свой рейд на российскую столицу, президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что "Ситуация всё ещё развивается" и призвал сохранять бдительность.