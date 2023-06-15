Президент Чехии Пётр Павел считает, что западные спецслужбы должны "гораздо пристальнее, чем раньше" следить за всеми проживающими в Европе россиянами.

Об этом он сказал в интервью "Радио Свобода".

В качестве примера политик привел опыт слежки за японцами в США во время Второй мировой войны.

"Я считаю, что, как и в случае с рядом мировых конфликтов в прошлом, во время продолжающейся войны меры безопасности в отношении российских граждан должны быть строже, чем в обычное время. Мне может быть жаль этих людей, но в то же время если мы оглянемся назад, во времена, когда началась Вторая мировая война, тогда всё японское население, проживающее в Соединенных Штатах, также находилось под строгим режимом наблюдения. Это просто цена войны", — заявил Павел.

Отметим, что в США в начале 1942 года 120 тысяч японцев были насильственно переселены с западного побережья и отправлены (интернированы) в концентрационные лагеря. Спустя 46 лет, в 1988 году, правительство США принесло официальные извинения за интернирование, вызванное "расизмом, а не военной необходимостью". Каждому интернированному японцу, который дожил до 1988 года, власти США выплатили по 20 000 долларов.

Ранее Павел в том же интервью говорил, что текущие боевые действия, которые ведет украинская армия, - только подготовительный этап контрнаступления, которое еще впереди.

А на днях он принял украинскую беженку Полину из Коростеня, которую в чешской школе начали травить и плюнули ей в лицо после ее слов "Россия - го@но".