Норвегия призывает своих граждан "избегать контактов" с белухой, которая курсирует вдоль норвежского побережья и, по мнению властей, - "русский кит–шпион".

Предупреждение о ките опубликовал норвежский директорат рыболовства.

Кит, которого назвали Хвалдимир в честь российского президента Владимира Путина, обрёл широкую известность еще в 2019 году после того, как на нем был замечен специальный пояс для установки видеокамер наподобие GoPro. На нем были заметны штампы, связанные с Санкт-Петербургом. Это стало основанием для предположения, что кита могли обучать российские военные.

Кит не боится людей и однажды уже поранился о лодочный винт.

"Несмотря на то, что кит приручен и привык находиться рядом с людьми, важно, чтобы люди держались на расстоянии и не беспокоили его. Мы особенно призываем людей в лодках держаться на приличном расстоянии, чтобы кит не пострадал или, в худшем случае, не погиб от движения лодки", - призвал директор по рыболовству Фрэнк Бакке-Йенсен.

Белуха - вид зубатых китов из семейства нарваловых. В Норвегии она охраняемымй вид, и норвежский директорат рыболовства обеспокоен, что кит, который приручен и ищет контакта с людьми, прибыл в очень густонаселенный район, где может быть в очередной раз травмирован.

Ранее "Страна" сообщала, что в Европе задержали нескольких предполагаемых российских шпионов, выдававших себя за дипломатов.

Перед этим в Словении задержали семью российских шпионов, выдававших себя за аргентинцев.

Ещё раньше, как заявила The Washington Post, Страны Запада значительно ослабили российскую шпионскую сеть в Европе.