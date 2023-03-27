В Словении задержали семью, которую спецслужбы считают "спящими" агентами-нелегалами, работавшими на РФ. Мария Майер и Людвиг Гиш прибыли с двумя детьми в страну из Аргентины ещё в 2017 году.

Об этом пишет The Guardian.

Они поселились в Любляне и пытались вести жизнь, соответствующую "легенде" - Майер открыла художественную онлайн-галерею, а Гиш запустил IT-стартап. Соседям они рассказывали, что переехали в Европу из Аргентины из-за высокого уровня уличной преступности.

Их вычислили благодаря наводке от иностранной разведки.

Во время обысков у них нашли большой тайник с наличкой, что, по мнению следствия, указывает на то, что их обязанность была - рассчитываться с российскими неофициальными агентами или осведомителями.

Власти Словении утверждают, что за аргентинцев себя выдавали граждане России.

Мария Майер

"В отличие от "легальных" российских разведчиков, которые маскируются под дипломатов в посольствах России по всему миру, нелегалы действуют без каких-либо видимых связей с Москвой. Их годами обучают выдавать себя за иностранцев, а затем отправляют за границу для сбора разведданных", - пишет The Guardian.

Представитель словенской полиции Драго Менегалия заявил, что задержанные "использовали незаконно полученные иностранные документы, удостоверяющие личность, чтобы жить и работать в Словении под фальшивыми именами и тайно собирать информацию".

Издание отмечает, что после вторжения в Украину, западные страны выслали в РФ сотни "легальных" шпионов, что подталкивает спецслужбы РФ обращаться за услугами тех агентов, которые действуют под прикрытием.

Паспорт Людвига Гиша

Как писала "Страна", в Польше арестовали шестерых российских шпионов, которые ставили видеокамеры вокруг аэропорта Жешува.

Также по данным The Washington Post, страны Запада значительно ослабили российскую шпионскую сеть в Европе.