Секретная воинская часть ГРУ, в которой служили агенты Петров и Боширов, сейчас засылает на Запад шпионок.

Об этом пишет Le Monde в своём расследовании.

Газета узнала от источников во французском разведывательном сообществе, что летом в консульство Франции в Москве обращалась за визой некая Юлия Шифманович. Она не вызвала подозрений у консульских служащих, и те лишь на всякий случай отправили запрос в спецслужбы. В ответ те без объяснения причин рекомендовали отказать в визе.

А все потому, рассказали газете источники, что эта женщина уже известна французской разведке.

В прежние годы Шифманович сопровождала Александра Кулагина, замеченного как участника попытки устроить переворот в Черногории в 2016 году. А в период с 2014 по 2018 год этот же человек бывал во Франции - в Альпах у швейцарской границы.

Газета связывает такой выбор места с близостью к женевскому аэропорту, в котором можно избежать проверок при въезде в шенгенскую зону. В 2019 году Le Monde сообщала, что в этих местах была обнаружена секретная база ГРУ.

Кулагина связывали с московской воинской частью 29155. Эта часть уже неоднократно упоминалась в публикациях журналистов-расследователей, которые пришли к выводу, что это секретное учреждение Главного управления Генштаба (ГРУ), специализирующееся на диверсионных операциях за рубежом.

Именно там, как утверждается, служили "Петров и Боширов" (позже идентифицированные под настоящими именами Анатолий Чепига и Александр Мишкин), которые обвиняются в отравлении Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери в 2018 году, а также в причастности ко взрывам складов боеприпасов в чешском Врбетице в 2014 году.

По мнению Le Monde, случай с Шифманович показывает, что ГРУ после начала полномасштабного вторжения в Украину несколько изменило типаж диверсантов, засылаемых за рубеж. Чтобы избежать слежки, вероятно, теперь там решили полагаться либо на женщин, либо на очень молодых мужчин, которые еще не успели засветиться в других операциях.

Напомним, в апреле под Киевом в Жулянах задержали российскую ДРГ, у диверсантов были рация, золото и паспорт с новым фото.

Также в СБУ сообщали, что российские спецслужбы планировали убить министра обороны Резникова, главу ГРУ Буданова и Боцмана.