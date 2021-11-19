Янина Соколова обнародовала документы. Фото: facebook.com/yanina.sokolova

Ведущая "5 канала" (принадлежит экс-президенту Петру Порошенко - Ред.) Янина Соколова опубликовала документы, датированные 4 августа 2020 года, по подготовке украинскими спецслужбами операции по "вагнеровцам". Это письмо начальника ГУР Минобороны Василия Бурбы к Министру обороны, а также отчет по проведению спецоперации "Авеню".

Документы, которые, по словам телеведущей, ей подкинули на флешке возле рабочего офиса, Соколова обнародовала в Facebook.

Там нет ничего нового в сравнении с тем, что уже написали Bellingcat (в том числе и касательно факта переноса операции по распоряжению руководства страны).

"Но это, судя по всему, реальный документ, который ещё раз подтверждает тот факт, что украинские спецслужбы с разрешения руководства Украины планировали осуществить акт воздушного пиратства путём посадки обманом в Киеве самолёта, летящего из Минска в Стамбул. С его последующим захватом украинскими силовиками, что, очевидно, создавало огромный риск для всех пассажиров. В общем - задокументированная подготовка к совершению преступления", - объясняет телеграм-канал "Политика страны".

"...после решения высшего военно-политического руководства Украины" о переносе даты вылета, было осуществлено бронирование и закупка авиабилетов на 30.07.2020 года на 33 человека и на 01.08.2020 на 14 человек (вторая группа) и медстраховки", - сказано в документе.

документы по подготовке вагнеровцев

документы по подготовке вагнеровцев

документы по подготовке вагнеровцев

документы по подготовке вагнеровцев

документы по подготовке вагнеровцев

документы по подготовке вагнеровцев

документы по подготовке вагнеровцев

Напомним, 17 ноября Bellingcat опубликовал текст  расследования по делу "вагнеровцев". В нем рассказывается, что по сути Зеленский дал добро на акт воздушного пиратства (посадка обманом самолёта в Киеве).

Также сообщалось, что 15 ноября вышел первый официальный отчет следственной комиссии Верховной Рады о "вагнеровцах". Его подробно проанализировала "Страна".

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