Ведущая "5 канала" (принадлежит экс-президенту Петру Порошенко - Ред.) Янина Соколова опубликовала документы, датированные 4 августа 2020 года, по подготовке украинскими спецслужбами операции по "вагнеровцам". Это письмо начальника ГУР Минобороны Василия Бурбы к Министру обороны, а также отчет по проведению спецоперации "Авеню".

Документы, которые, по словам телеведущей, ей подкинули на флешке возле рабочего офиса, Соколова обнародовала в Facebook.

Там нет ничего нового в сравнении с тем, что уже написали Bellingcat (в том числе и касательно факта переноса операции по распоряжению руководства страны).

"Но это, судя по всему, реальный документ, который ещё раз подтверждает тот факт, что украинские спецслужбы с разрешения руководства Украины планировали осуществить акт воздушного пиратства путём посадки обманом в Киеве самолёта, летящего из Минска в Стамбул. С его последующим захватом украинскими силовиками, что, очевидно, создавало огромный риск для всех пассажиров. В общем - задокументированная подготовка к совершению преступления", - объясняет телеграм-канал "Политика страны".

"...после решения высшего военно-политического руководства Украины" о переносе даты вылета, было осуществлено бронирование и закупка авиабилетов на 30.07.2020 года на 33 человека и на 01.08.2020 на 14 человек (вторая группа) и медстраховки", - сказано в документе.

Напомним, 17 ноября Bellingcat опубликовал текст расследования по делу "вагнеровцев". В нем рассказывается, что по сути Зеленский дал добро на акт воздушного пиратства (посадка обманом самолёта в Киеве).

Также сообщалось, что 15 ноября вышел первый официальный отчет следственной комиссии Верховной Рады о "вагнеровцах". Его подробно проанализировала "Страна".