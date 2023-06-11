Украинскую беженку Полину из Коростеня, которую в чешской школе начали травить и плюнули ей в лицо после слов "Россия - го@но", принял президент Чехии Петр Павел.

Об этом президент Чехии сообщил на своей странице в Twitter.

"Я осуждаю издевательства, унижения и насилие в школах в целом. А в случае с ребенком, которому из-за войны пришлось покинуть свою страну и друзей, и которому мы предложили убежище, это особенно позорно. Я ценю реакцию школы и родителей и то, что были извинения. Но шрамы на душе останутся", - заявил Петр Павел и опубликовал фото с Полиной.

Напомним, в школе девочку подвергли буллингу после того, как узнали, что Полина - украинка и выступает против России.

Ранее мы рассказывали, что во Львовской области суд оштрафовал маму школьника, который издевался над онкобольной одноклассницей. Ей был назначен штраф в размере 850 гривен.

Также мы сообщали, что в той же Львовской области дети затравили восьмилетнего мальчика, после чего он залез на дерево на высоту более 8 метров и отказывался спускаться. Снять ребенка с дерева помогли спасатели.

Как писала "Страна", каждый третий украинский подросток становился жертвой онлайн-буллинга, а каждый пятый из-за этого пропускал занятия в школе.