В Индии девочка, которую затравили в школе, разработала приложение против буллинга и получила более 66 тыс. долларов.

Об этом пишет Press Trust of India.

По данным агентства, 13-летняя Анушка Джолли решила создать платформу для школьников и родителей, чтобы сообщать анонимно о случаях издевательств.

Девочка стала самой молодой участницей телевизионного шоу Shark Tank India, на котором создатели представляют стартапы потенциальным инвесторам.

Издание также уточняет, что новая платформа уже помогла более 2 тыс. школьников более чем из 100 учебных заведений.

Между тем, образовательный омбудсмен Украины Сергей Горбачев предлагает законодательные инициативы для усиления ответственности за буллинг. Прежде всего, по его мнению, необходимо расширить ответственность педагогов и руководителей. Он предлагает ввести административную ответственность в виде штрафа или общественных работ, если суд докажет виновность в буллинге.

Помимо этого, мы писали о том, что каждый третий украинский подросток становился жертвой онлайн-буллинга, а каждый пятый из-за этого пропускал занятия в школе.