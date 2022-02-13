Образовательный омбудсмен Украины Сергей Горбачев предлагает законодательные инициативы для усиления ответственности за буллинг. Прежде всего, по его мнению, необходимо расширить ответственность педагогов и руководителей.

Об этом пишет "РБК Украина".

Он предлагает ввести административную ответственность в виде штрафа или общественных работ, если суд докажет виновность в буллинге.

А если руководитель учебного заведения не сообщил полиции о случаях буллинга участника образовательного процесса - чтобы его наказали штрафом или исправительными работами на срок до одного месяца с отчислением до 20% заработка.

Омбудсмен считает, что нужно закрепить в законодательстве дополнительные санкции, кроме штрафов, в случае буллинга школьника педагогами. В частности:

понижение категории;

лишение педагогических и почетных званий;

лишение надбавок и премий.

На данный момент на сайте парламента находятся три законопроекта по совершенствованию законодательства, которые касаются буллинга - №6393, №6393-1, №6457. Ими, в частности, предлагается:

добавить к участникам образовательного процесса также участников процесса оздоровления и отдыха детей, участников спортивных соревнований и (или) учебно-тренировочных сборов, учреждений здравоохранения, детских учреждений оздоровления и отдыха и тому подобное;

внести определение "буллинг" также в другие законы - "О физической культуре и спорте", "Об охране детства", "Об оздоровлении и отдыхе детей".

Ранее мы рассказывали, как в селе Солова Львовской области дети затравили восьмилетнего мальчика, после чего он залез на дерево на высоту более 8 метров и отказывался спускаться. Снять ребенка с дерева помогли спасатели.

Также "Страна" писала, как в Николаевской области школьник, который еще не достиг 16 лет, унижал несовершеннолетнюю девочку в соцсетях. Буллинг в сторону жертвы продолжался с 28 сентября прошлого года, в результате чего пострадало психическое здоровье школьницы. Теперь мама нарушителя выплатит штраф в размере 850 грн.