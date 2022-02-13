В Украине предлагают ввести ответственность за буллинг в школах
Образовательный омбудсмен Украины Сергей Горбачев предлагает законодательные инициативы для усиления ответственности за буллинг. Прежде всего, по его мнению, необходимо расширить ответственность педагогов и руководителей.
Об этом пишет "РБК Украина".
Он предлагает ввести административную ответственность в виде штрафа или общественных работ, если суд докажет виновность в буллинге.
А если руководитель учебного заведения не сообщил полиции о случаях буллинга участника образовательного процесса - чтобы его наказали штрафом или исправительными работами на срок до одного месяца с отчислением до 20% заработка.
Омбудсмен считает, что нужно закрепить в законодательстве дополнительные санкции, кроме штрафов, в случае буллинга школьника педагогами. В частности:
- понижение категории;
- лишение педагогических и почетных званий;
- лишение надбавок и премий.
На данный момент на сайте парламента находятся три законопроекта по совершенствованию законодательства, которые касаются буллинга - №6393, №6393-1, №6457. Ими, в частности, предлагается:
- добавить к участникам образовательного процесса также участников процесса оздоровления и отдыха детей, участников спортивных соревнований и (или) учебно-тренировочных сборов, учреждений здравоохранения, детских учреждений оздоровления и отдыха и тому подобное;
- внести определение "буллинг" также в другие законы - "О физической культуре и спорте", "Об охране детства", "Об оздоровлении и отдыхе детей".
Ранее мы рассказывали, как в селе Солова Львовской области дети затравили восьмилетнего мальчика, после чего он залез на дерево на высоту более 8 метров и отказывался спускаться. Снять ребенка с дерева помогли спасатели.
Также "Страна" писала, как в Николаевской области школьник, который еще не достиг 16 лет, унижал несовершеннолетнюю девочку в соцсетях. Буллинг в сторону жертвы продолжался с 28 сентября прошлого года, в результате чего пострадало психическое здоровье школьницы. Теперь мама нарушителя выплатит штраф в размере 850 грн.