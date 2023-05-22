Во Львовской области суд оштрафовал мать школьника, который систематически травил онкобольную одноклассницу. Ей был назначен штраф в размере 850 гривен.

Информация об этом содержится в Едином реестре судебных решений.

В соответствии с решением суда, парень неоднократно осуществлял буллинг по отношению к девочке, что причинило ей психологический и, возможно, физический вред.

Родители пострадавшей девочки обратились в правоохранительные органы, которые составили протокол на мать школьника. Поскольку парень является несовершеннолетним, женщина признала свою вину перед судьей и попросила строгого наказания не применять.

Судья признал женщину виновной в том, что ее несовершеннолетний сын занимался буллингом (согласно статье 173-4 часть 3 Кодекса Украины об административных правонарушениях). Ей был назначен штраф в размере 850 гривен, а также судебные сборы в размере 536 гривен.

Постановление может быть обжаловано в апелляционном суде.

Напомним, в прошлом году в Украине предложили ввести ответственность за буллинг в школах.

Как писала "Страна", ранее в Киеве 16-летние девушки избили одноклассницу и брызнули ей баллончиком в лицо.

Также мы писали, как несколько лет назад в Одессе школьница отравилась "коктейлем" из колы и антисептика, которым ее угостили одноклассницы.