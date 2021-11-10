Правоохранители установили личности всех трех парней, которые в Киеве издевались на парализованной пожилой женщиной и снимали это на видео. Теперь им грозит до 4 лет лишения свободы.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева на своей странице в Facebook.

"Двое парней находясь в гостях у своего друга решили снять видео издевательства над 76-летней бабушкой, которая является лежачей больной в течение 5 лет, и последние 3 года не разговаривает.

Один из молодых людей взял предмет, похожий на пистолет, и направил на потерпевшую, нажав на спусковой крючок. В это время другой злоумышленник снимал указанные действия на телефон. В дальнейшем видео издевательства над беспомощной бабушкой молодые люди разместили в соцсети на страницу одного из фигурантов", - сказано в сообщении.

Правоохранителям удалось установить всех участников произошедшего, ими оказались молодые парни - 2001, 2002 и 2003 годов рождения. Им сообщили о подозрении по факту грубого нарушения общественного порядка, совершенного группой лиц, по мотивам явного неуважения к обществу, что сопровождалось исключительным цинизмом в отношении потерпевшей. Теперь им грозит до 4 лет лишения свободы.

Напомним, во время издевательств над пожилой женщиной парни смеялись и позировали.

Также сообщалось, что после публичной огласки об издевательствах над пенсионеркой, один из обвиняемых выложил в сеть видео, на котором просит прощения у "всех, кто наблюдал данную ситуации".