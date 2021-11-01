В Киеве двое парней издевались над лежачей пожилой женщиной, направляя на нее пистолет. Такая идея подросткам пришла для видео в Инстаграм. Видео опубликовали в соцсетях местные Телеграм-каналы.

На кадрах ролика можно увидеть, как несколько парней с пистолетом в руках направляли его на женщину. При это подростки во время видео смеялись и позировали.

Более того, один из участников ролика делал вид, что "стреляется" рядом с женщиной, а другой направлял пистолет на нее и грозил кулаком.

Предположительно, пожилая женщина больна и не совсем понимала, что происходит. То есть, что-то сказать или сделать она была не в состоянии.

Позже Телеграм-каналы опубликовали переписку с организатором съемки. Тот сообщил, что женщина больна, а значит, "ее не жаль".

Ранее мы писали о том, что в Кривом Роге подростки устроили съемки для Instagram на кладбище. Две девушки и парень сняли с одной из могил крест и позировали с ним. Подросток держал крест в руках, а девочки развлекались на его фоне, одна из них курила.

Кроме этого, недавно в Киеве тиктокеры подменили виски за $7,5 тысяч бутылкой с чаем, разбили ее, и расплакались ради лайков. Как выяснилось позже, на самом деле ребята пришли в магазин со своей бутылкой и уговорили менеджмент супермаркета разрешить им снять ролик, а после этого - выдали постановку за настоящий инцидент и даже записали видео с извинениями.