Полицейскими была установлена личность одного из парней, которые ради славы в соцсетях издевались над лежачей пожилой женщиной, направляя на нее пистолет. 18-летнему нарушителю из Киева выдвинули обвинения по статье о "домашнем насилие", теперь ему грозит до двух лет лишения свободы.

Об этом сообщает Национальная полиция столицы.

Данное видео попало в руки полицейских, когда занимались мониторингом социальных площадок в интернете. Так, на одном из Телеграм-каналов правоохранители обнаружили то самое видео, на несколько парней с пистолетом в руках направляли его на лежащую пожилую женщину. Во время этого нарушители смеялись и позировали.

Правоохранительные органы приступили к установлению личности всех участников видео.

"После проведения первоочередных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий столичные правоохранители установили личность одного нарушителя. Им оказался 18-летний киевлянин. Полицейские устанавливают личность другого обидчика", - написано в сообщении.

В настоящее время сведения о случившемся внесены в Единый реестр досудебных расследований по статье "домашнее насилие".

Санкция статьи предусматривает наказание в виде общественных работ на срок от 150 до 240 часов, арест сроком до 6 месяцев, до 5 лет ограничения свободы или до 2 лет лишения свободы.

Досудебное расследование продолжается.

Кроме того, после публичной огласки об издевательствах над пенсионеркой, один из обвиняемых выложил в сеть видео, на котором просит прощения у "всех, кто наблюдал данную ситуации".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ХК | Киев (@hueviy_kiev)

Ранее "Страна" сообщала о том, на что идут люди ради славы в социальных сетях. Так, в Кривом Роге подростки устроили съемки для Instagram на кладбище. Также недавно в Питере 31-летняя модель Ирина Волкова снялась в стрингах на фоне Исаакиевского собора, ее задержали, однако после извинений Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга отпустил ее на свободу.