Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга отпустил на свободу 31-летнюю модель Ирину Волкову, которую на днях задержали за обнаженное фото у Исаакиевского собора, на котором девушка в сфотографировалась в одних стрингах.

На суде были озвучены показания свидетелей, которые пояснили, что Волкова оскорбила их, власть, церковь, государство и общество своими голыми ягодицами. В отношении девушки было возбуждено уголовное дело об оскорблении чувств верующих (ч. 1 ст. 148 УК). Ей грозило до года лишения свободы. "Подозреваемая, находясь у православного храма - ГМП "Исаакиевский собор", действуя умышленно и публично, проявив явное неуважение к обществу, унижая и оскорбляя религиозные чувства верующих, сделала на фоне вышеуказанного собора фотоснимок и видеозапись с обнаженными частями тела", - сообщали в региональном управлении СК.

Несмотря на то, что Волкова в нижнем белье сфотографировалась и сделала видео на фоне Исаакиевского собора еще летом 2020 года, кадры в сеть попали только недавно.

Обвинение Волковой было предъявлено вчера, 30 октября 2021 года. Вину она признала, раскаялась. Против меры не возражала. Пояснила, что зарабатывает "шугарингом и бровями", иногда зарабатывает 15 000 рублей в месяц, иногда 100 000 рублей (от 200 до 1400 долларов), воспитывает несовершеннолетнего ребенка.

На заседании 31 октября блогерша принесла свои извинения в зале суда за свой поступок. "Извиняюсь за то, что сделала такие фотографии, тем самым оскорбив чувства верующих людей. Заигралась немножко в инста-блогера. Делала фотографии без ума", — сказала Волкова.

Суд принял решение отпустить Волкову. Следователь ходатайство в отношении задержанной поддержал, а прокурор возражал, поясняя, что отсутствуют основания. Суд отказал в обвинении, посчитав доводы следствия предположительными, отметили в пресс-службе.

Ранее сайт "Фонтанка" писал о том, что пользователи соцсетей возмутились фотографией у собора, в личных сообщениях девушке поступали угрозы.

В пресс-службе Исаакиевского собора прокомментировали, что не имеют отношения к инциденту. "Мы не можем управлять <..> тем, что происходит за пределами Исаакиевского собора! Мы музей! <…> Пусть этим вопросом занимаются компетентные службы", - сказали в музее.

Ранее "Страна" писала о том, как художник-акционист совершил несколько выстрелов и упал на землю на Красной площади в Москве.

Отметим, что центральная площадь в российской столице является излюбленным местом для провокаций блогеров и арт-деятелей. Так, в марте 2021 года голый акционист Качаев показал здесь "Сон смешного человека", а 30 сентября московская полиция задержала таджикского блогера Руслана Бобиева, который опубликовал на своей странице в соцсетях провокационную фотографию на фоне храма Василия Блаженного на Красной площади, где вместе с блогершей Асей Акимовой в полицейской куртке имитировал половой акт. Участников эротической съемки приговорили к 10 месяцам колонии общего режима. Их признали виновным в оскорблении чувств верующих.