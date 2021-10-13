В Ивано-Франковске студенты занялись сексом прямо во время лекции, которая проходила в онлайн-формате. При этом молодые любовники не стали выключать камеру и за их развлечениями могли наблюдать все остальные слушатели лекции и преподаватель.

Об этом сообщает 24 канал.

Инцидент произошел в Ивано-Франковске во время онлайн-лекции. Пара занялась сексом и не выключила камеру в чате, в результате кто-то снял их секс захватом экрана и выложил в Интернет.

На кадрах видно голову парня и плечо девушки, по характерным движениям можно понять, что они занимаются сексом. В то же время на заднем фоне преподавательница рассказывает о химических реакциях, никак не реагируя на происходящее.

Согласно информации в соцсетях, участница эротического видео - студентка первого курса Ивано-Франковского медицинского университета.

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Напомним, в Москве блогеры устроили фотосессию на Красной площади. На кадрах парад имитировала половой акт напротив храма Василия Блаженного. Обоих пранкеров задержали российские правоохранители.

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