После того, как Пригожин выехал из Российской федерации в Беларусь, а его подразделения свернули свой вооружённый бунт, в Америке сказали, что "не имеют ничего общего" с российским мятежом.

Об этом заявил президент Джо Байден, сообщает CNN.

Байден сказал, что поручил команде национальной безопасности внимательно следить за субботними событиями в России, докладывать ему "час за часом" и готовиться к целому ряду сценариев.

Он сказал, что в выходные также разговаривал с ключевыми союзниками США.

"Очень важно, чтобы мы скоординировали наши действия и скоординировали наши ожидания. Мы должны убедиться, что не даём Путину повода обвинять в том, что происходит в России, Запад или винить в этом НАТО", — сказал Байден, добавив, что все участники обсуждений согласны с этим.

"Мы ясно дали понять, что не причастны. Мы не имели к этому никакого отношения. Это было частью борьбы внутри российской системы", — добавил он.

Напомним, что глава МИД РФ Лавров подозревает участие западных разведок в организации мятежа Пригожина.

Также президент Франции призвал сохранять бдительность после мятежа Пригожина.