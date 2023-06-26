Российские заключённые заклеймили Евгения Пригожина за сворачивание мятежа, назвав его "шерстью".

Об этом рассказала BILD основательница правозащитного проекта "Русь Сидящая" Ольга Романова.

На тюремном жаргоне "шерсть" - это грубое оскорбление, по смыслу близкое к "стукачу". Носителей этого прозвища называют также "шерстяными" или "лохматыми". Ниже их в иерархии только "опущенные", выше - "мужики".

Романова заявляет, что в ряде колоний в поддержку мятежа были бунты, а именно: в колонии №2 в Ростове-на-Дону, в московских СИЗО №5 и №2. Везде они были подавлены тюремным спецназом.

Разворот Пригожина заключенным не понравился, и они начали записывать видеоролики, где заклеймили куратора ЧВК "Вагнер".

Напомним, сегодня Пригожин впервые после попытки мятежа вышел на связь и повторил обвинения в адрес российского военного руководства.

Известно, что куратор ЧВК "Вагнер" остается под следствием по делу о мятеже. По данным СМИ, на утро 26 июня уголовное дело об организации вооруженного мятежа не прекращено и продолжает расследоваться ФСБ.

Тем временем центры ЧВК "Вагнер" в Тюмени и Новосибирске возобновили набор наёмников в частную военную компанию.

О том, что с мятежом Пригожина еще не закончено, мы писали в отдельном материале.