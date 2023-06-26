Российские заключенные заклеймили Пригожина "шерстью" за отказ от мятежа. Что это значит
Российские заключённые заклеймили Евгения Пригожина за сворачивание мятежа, назвав его "шерстью".
Об этом рассказала BILD основательница правозащитного проекта "Русь Сидящая" Ольга Романова.
На тюремном жаргоне "шерсть" - это грубое оскорбление, по смыслу близкое к "стукачу". Носителей этого прозвища называют также "шерстяными" или "лохматыми". Ниже их в иерархии только "опущенные", выше - "мужики".
Романова заявляет, что в ряде колоний в поддержку мятежа были бунты, а именно: в колонии №2 в Ростове-на-Дону, в московских СИЗО №5 и №2. Везде они были подавлены тюремным спецназом.
Разворот Пригожина заключенным не понравился, и они начали записывать видеоролики, где заклеймили куратора ЧВК "Вагнер".
Напомним, сегодня Пригожин впервые после попытки мятежа вышел на связь и повторил обвинения в адрес российского военного руководства.
Известно, что куратор ЧВК "Вагнер" остается под следствием по делу о мятеже. По данным СМИ, на утро 26 июня уголовное дело об организации вооруженного мятежа не прекращено и продолжает расследоваться ФСБ.
Тем временем центры ЧВК "Вагнер" в Тюмени и Новосибирске возобновили набор наёмников в частную военную компанию.
О том, что с мятежом Пригожина еще не закончено, мы писали в отдельном материале.