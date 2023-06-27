Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская считает, что президент Беларуси Александр Лукашенко в конфликте главы Кремля Владимира Путина и куратора ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина был не посредником, а почтальоном.

В интервью Всемирной службе BBC Тихановская предложила не преувеличивать роль белорусского президента в мирном прекращении мятежа Пригожина.

По ее выражению, Лукашенко был "не посредником, а почтальоном".

"Он был гонцом Путина... Мир увидел, что Путин не всемогущ, не так уж и силен. А слабый Путин означает слабого Лукашенко", - полагает она.

Присутствие "Вагнера" у нее на родине приведет еще большей нестабильности в стране, где уже находятся российские регулярные войска численностью в 5 тысяч человек, сказала Тихановская.

Напомним, в США считают, что Пригожин уже в Минске. Однако в Беларуси утверждают, что "вагнеровцев" никто не видел.

Известно, что куратор ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин остается под следствием по делу о мятеже.

Сегодня президент РФ Владимир Путин обвинил Евгения Пригожина в предательстве и предложил "вагнеровцам" выбор - заключить договор с минобороны РФ, вернуться к своим семьям или поехать в Беларусь.