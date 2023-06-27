В США считают, что Пригожин уже в Минске. В Беларуси утверждают, что "вагнеровцев" никто не видел
В США считают, что куратор ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин уже находится в Беларуси.
Об этом заявил председатель сенатского комитета по разведке сенатор Марк Уорнер в сегодняшнем выступлении на MSNBC.
"Насколько я понимаю, Пригожин уже в Минске", - сказал Уорнер.
В то же время оппозиционный сайт "Беларускі Гаюн" пишет, что подразделений "Вагнера" в Беларуси до сих пор никто не видел.
Ранее российские военные паблики сообщили, что "вагнеровцы" вместе с оружием и военной техникой зашли на территорию Беларуси“.
Также оппозиционные белорусские ресурсы опровергают и информацию российских СМИ о том, что для "вагнеровцев" в Беларуси строят лагеря.
Напомним, куратор ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин остается под следствием по делу о мятеже.
Сегодня президент РФ Владимир Путин обвинил Евгения Пригожина в предательстве и предложил "вагнеровцам" выбор - заключить договор с минобороны РФ, вернуться к своим семьям или поехать в Беларусь.
Также президент России считает, что подавляющее большинство "вагнеровцев" - "патриоты Родины, их использовали втемную".