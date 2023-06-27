Мятежный куратор ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин ведёт роскошную жизнь миллиардера. Фото Bild
Мятежный куратор ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин ведёт роскошную жизнь миллиардера.
Об этом пишет немецкий Bild.
По данным издания, среди его богатств:
- Частный самолёт Hawker за 2 млн евро. Из-за санкций он уже несколько лет стоит в аэропорту Берлин-Бранденбург. Пригожин отрицает, что это его лайнер.
- Яхта Sankt Vitamin за 6 млн евро с шестью спальнями, террасой, кухней и комнатами для прислуги.
- Дворец близ заповедника на Чёрном море за 100-150 млн евро. Недвижимость обнаружил Алексей Навальный.
- Пригожин любит роскошные автомобили, в его коллекции есть люксовый ретро-кадиллак.
- Его жена Любовь - владелица спа-центров, шоколадной фабрики и музея шоколада в Санкт-Петербурге. Его дочери увлекаются конным спортом и держат лошадей.
Ранее сообщалось, что Владимир Путин обвинил Евгения Пригожина в предательстве и предложил "вагнеровцам" выбор.
"Организаторы мятежа предали свою страну и свой народ", - заявил Путин.
Также президент России считает, что подавляющее большинство "вагнеровцев" - "патриоты Родины, их использовали втемную".
Известно, что президент США Джо Байден заявил, что Соединенные Штаты не причастны к мятежу Евгения Пригожина в России.