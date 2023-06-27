Мятежный куратор ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин ведёт роскошную жизнь миллиардера.

Об этом пишет немецкий Bild.

По данным издания, среди его богатств:

Частный самолёт Hawker за 2 млн евро. Из-за санкций он уже несколько лет стоит в аэропорту Берлин-Бранденбург. Пригожин отрицает, что это его лайнер. Яхта Sankt Vitamin за 6 млн евро с шестью спальнями, террасой, кухней и комнатами для прислуги. Дворец близ заповедника на Чёрном море за 100-150 млн евро. Недвижимость обнаружил Алексей Навальный. Пригожин любит роскошные автомобили, в его коллекции есть люксовый ретро-кадиллак. Его жена Любовь - владелица спа-центров, шоколадной фабрики и музея шоколада в Санкт-Петербурге. Его дочери увлекаются конным спортом и держат лошадей.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин обвинил Евгения Пригожина в предательстве и предложил "вагнеровцам" выбор.

"Организаторы мятежа предали свою страну и свой народ", - заявил Путин.

Также президент России считает, что подавляющее большинство "вагнеровцев" - "патриоты Родины, их использовали втемную".

Известно, что президент США Джо Байден заявил, что Соединенные Штаты не причастны к мятежу Евгения Пригожина в России.