В Минобороны РФ заявили, что началась подготовка к передаче ЧВК "Вагнером" своей тяжелой военной техники армии РФ.

При этом ранее в СМИ появилась информация, что "вагнеровцы" вместе с оружием и военной техникой зашли на территорию Беларуси. Однако оппозиционный сайт "Беларускі Гаюн" пишет, что подразделений ЧВК "Вагнер" в Беларуси до сих пор никто не видел.

Также мы писали о том, что один из британских генералов считает, что "Вагнер" может начать наступление на Киев с территории Беларуси.

И о том, что Пригожин впервые после мятежа вышел на связь и повторил обвинения в адрес военного руководства РФ.

Накануне президент РФ Владимир Путин обвинил Пригожина в предательстве и предложил "вагнеровцам" выбор.

Война в Украине идет 489-й день. Мы следим за новостями 27 июня 2023 года в своем онлайне.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в своем блоге разбирала главные события минувших суток.