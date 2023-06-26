В Беларуси начали строить лагеря для размещения "вагнеровцев", утверждает российское издание "Верстка" со ссылкой на источник в местных властях РБ.

Строительство первого лагеря, рассчитанного на 8 тысяч бойцов, в Осиповичах Могилёвской области (200 км от границы с Украиной) планируют завершить уже до завтрашнего обеда.

Площадь будет 24 тысячи квадратных метров. И таких лагерей будет несколько.

Информацию о том, что наёмников отправят в Беларусь, также изданию подтвердили их родственники.

В тоже время белорусские оппозиционные издания опровергают сообщения о строительстве лагерей для "вагнеровцев" в Беларуси.

Они утверждают, что не было зарегистрирана никакая такая активность в Осиповичском районе Могилевской области и, тем более, не было ни одного факта строительства лагеря для вагнеровцев.

Источники, близкие к руководству Могилевской области, также это опровергают.

Колонн "вагнеровцев", двигающихся в сторону Беларуси, также не наблюдается.

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Одной из версий появления информации о лагерях для ЧВК в Беларуси является вброс с целью побудить украинское командование перебросить войска на границу с Беларусью.

В отношении информации, что новой страной для размещения "вагнеровцев" станет Беларусь, откуда они могут ударить по Украине или же выполнять иные задачи, изначально был большой скепсис.

Потому что сложно представить, что российские власти снова начнут возрождать и вооружать "Вагнер" даже на территории Беларуси - после попытки мятежа, едва не поставившей под угрозу само существование нынешней России. Наоборот, по логике, российские власти должны были быть заинтересованы в максимально быстром расформировании "Вагнера" как потенциального очага бунта и включении его наемников в ряды регулярной армии.

Но сегодня поступила информация о том, что "Вагнер", устроивший мятеж и убивший во время него минимум 15 российских военных, вновь начал набор наемников в ряде городов России, а в самой ЧВК заявили, что "организация работает штатно".

При этом, отметим, что информация о перемещении "вагнеровцев" в Беларусь пока никак не подтверждена. И вполне может быть вбросом для того, чтоб заставить украинское командование перебросить войска на границу с Беларусью.

Также, возможно, что "вагнеровцев" переводят в какую-то новую структуру под новым командованием.

Ранее британский генерал и член Палаты лордов Ричард Даннат заявил, что Пригожин может начать наступление "Вагнера" на Киев с территории Беларуси.

Также в НАТО видят риски от ссылки Пригожина в Беларусь. Генсек Альянса Йенс Столтенберг заявил, что они внимательно наблюдают за "потенциальной передислокацией" наемников в Беларусь и "готовы быстро реагировать".

Тем временем Пригожин уже был замечен в Минске, а российские СМИ пишут, что в Тюмени и Новосибирске возобновили набор наёмников в ЧВК "Вагнер".

Подробнее ситуацию мы разбирали в отдельном материале.