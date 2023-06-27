В Сети появилось видео удара российской авиации по колонне "вагнеровцев" 24 июня.

Соответствующие кадры распространились в соцсетях.

На видео, снятом с регистратора авто, ехавшего по встречной полосе, можно заметить мощный взрыв среди грузовиков, перевозивших наемников.

Напомним, что в боестолкновениях с ЧВК "Вагнер" погибли 15 военнослужащих РФ. Большая часть из погибших - военные лётчики. Кроме того, армия РФ во время мятежа потеряла три вертолета РЭБ Ми-8, Ми-35, Ка-52, боевую машину "Тигр" и грузовик КамАЗ.

Позже Евгений Пригожин объяснил, зачем "вагнеровцы" уничтожили российский Ил-22, который не наносил ударов. Куратор "Вагнера" заявил, что "дурак-пвошник сбивал все взлетающее".

Сегодня президент РФ Владимир Путин в видеообращении обвинил Евгения Пригожина в предательстве и предложил "вагнеровцам" выбор - они могут заключить договор с минобороны РФ, вернуться к своим семьям или поехать в Беларусь.

"Организаторы мятежа предали свою страну и свой народ", - заявил Путин, при этом добавив, что "вагнеровцев" использовали "втемную".

Ранее мы анализировали, закончился ли мятеж Пригожина в России, в отдельном материале.