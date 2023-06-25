Вчера во время "пригожинского" мятежа в направлении Москвы двигались четыре колонны с техникой ЧВК "Вагнер", которые суммарно насчитывали более 1000 единиц техники: танки, БМП, РСЗО, грузовики, автобусы и легковушки.

Об этом сообщают российские паблики.

Они двигались на Москву через Воронежскую область, которая граничит с Луганской, с интервалом в несколько часов.

первая колонна (около 350 единиц техники) пересекла границу Воронежской области сразу после полуночи 24 июня. В колонне было 9 танков, 4 "Тигра", РСЗО "Град", гаубица, десятки грузовиков и сотни легковых автомобилей. Она же следующим вечером снесла заслон из грузовой и строительной техники на трассе "Дон".

вторая колонна (порядка 375 единиц техники) заехала в Воронежскую область около 5 утра и двинулась в сторону города Бутурлиновка - к военному аэродрому.

третья колонна пересекла границу РФ в 7 утра. В ней было около 100 единиц техники: 3 танка, 2 зенитные установки, автобусы, грузовики и легковушки. Колонна шла по трассе М-4 "Дон".

четвертая колонна (212 единиц техники) зашла в РФ в 9 утра.

Из этого следует, что была еще как минимум одна колонна, которая сразу отправилась захватывать Ростов.

Напомним, накануне куратор "Вагнера" Евгений Пригожин устроил военный мятеж в России, но после переговоров с президентом Беларуси Александром Лукашенко объявил, что отступает. В Кремле заявили, что уголовное дело против Пригожина будет закрыто, но он отправится в ссылку в Беларусь.

Причины и последствия такого решения мы анализировали в отдельном материале.

Пока мятеж еще продолжался, в Минобороны сообщили, что ВСУ начали масштабное наступление на Донбассе.