ЧВК "Вагнер" может начать обучение или как минимум консультирование белорусской армии, следует из слов Александра Лукашенко.

"Если их командиры приедут к нам и помогут нам… Опыт. Слушай, они на передовой - штурмовые отряды. Расскажут нам, что сейчас важно. Они через это прошли. Они расскажут про оружие: какое хорошо работало, какое нет. И тактика, и вооружение, и как наступать, как обороняться. Это бесценно. Вот это нам от вагнеровцев надо взять", - заявил Лукашенко.

Также Лукашенко заявил, что привел армию и милицию в полную боеготовность во время мятежа. Однако, по его словам, связано это было не с действиями Евгения Пригожина в РФ, а с заявлениями сформированного из белорусов полка имени Калиновского о том, что они готовятся к активным действиям в Беларуси.

Ранее в СМИ появилась информация, что в Беларуси уже даже строят лагеря для "вагнеровцев", но пока ни Украина, ни оппозиционные белорусские ресурсы этого не подтверждают.

Напомним, ранее британский генерал и член Палаты лордов Ричард Даннат заявил, что Пригожин может начать наступление "Вагнера" на Киев с территории Беларуси.