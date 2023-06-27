Лукашенко заявил, что "Вагнер" может начать обучение или консультирование белорусской армии
ЧВК "Вагнер" может начать обучение или как минимум консультирование белорусской армии, следует из слов Александра Лукашенко.
"Если их командиры приедут к нам и помогут нам… Опыт. Слушай, они на передовой - штурмовые отряды. Расскажут нам, что сейчас важно. Они через это прошли. Они расскажут про оружие: какое хорошо работало, какое нет. И тактика, и вооружение, и как наступать, как обороняться. Это бесценно. Вот это нам от вагнеровцев надо взять", - заявил Лукашенко.
Также Лукашенко заявил, что привел армию и милицию в полную боеготовность во время мятежа. Однако, по его словам, связано это было не с действиями Евгения Пригожина в РФ, а с заявлениями сформированного из белорусов полка имени Калиновского о том, что они готовятся к активным действиям в Беларуси.
Ранее в СМИ появилась информация, что в Беларуси уже даже строят лагеря для "вагнеровцев", но пока ни Украина, ни оппозиционные белорусские ресурсы этого не подтверждают.
Напомним, ранее британский генерал и член Палаты лордов Ричард Даннат заявил, что Пригожин может начать наступление "Вагнера" на Киев с территории Беларуси.