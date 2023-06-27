Украинские пограничники не подтверждают строительства лагерей "Вагнера" в Беларуси
Украина не подтверждает строительства лагерей для размещения "вагнеровцев" в Беларуси.
Об этом сообщила Госпогранслужба Украины.
"На данный момент таких работ мы не фиксируем. В то же время, исключать этого нельзя. За ситуацией в Беларуси активно следит разведка, в том числе Госпогранслужбы", – заявил спикер ГПСУ Андрей Демченко.
Оппозиционные белорусские ресурсы ранее также опровергали информацию российских СМИ о том, что для "вагнеровцев" в Беларуси строят лагеря.
Также в НАТО видят риски от ссылки Пригожина в Беларусь. Генсек Альянса Йенс Столтенберг заявил, что они внимательно наблюдают за "потенциальной передислокацией" наемников в Беларусь и "готовы быстро реагировать".
Ранее британский генерал и член Палаты лордов Ричард Даннат заявил, что Пригожин может начать наступление "Вагнера" на Киев с территории Беларуси.
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