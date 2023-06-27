Украина не подтверждает строительства лагерей для размещения "вагнеровцев" в Беларуси.

Об этом сообщила Госпогранслужба Украины.

"На данный момент таких работ мы не фиксируем. В то же время, исключать этого нельзя. За ситуацией в Беларуси активно следит разведка, в том числе Госпогранслужбы", – заявил спикер ГПСУ Андрей Демченко.

Оппозиционные белорусские ресурсы ранее также опровергали информацию российских СМИ о том, что для "вагнеровцев" в Беларуси строят лагеря.

Также в НАТО видят риски от ссылки Пригожина в Беларусь. Генсек Альянса Йенс Столтенберг заявил, что они внимательно наблюдают за "потенциальной передислокацией" наемников в Беларусь и "готовы быстро реагировать".

Ранее британский генерал и член Палаты лордов Ричард Даннат заявил, что Пригожин может начать наступление "Вагнера" на Киев с территории Беларуси.

Война в Украине идет 489-й день. Мы следим за новостями 27 июня 2023 года в своем онлайне.

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