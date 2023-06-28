Радио Свобода показало спутниковые снимки заброшенной воинской части, где, по ряду данных, могут поселить ЧВК "Вагнер".

Издание пишет, что она расположена в деревне Цель в 90 километрах от Минска. Местные жители сообщили журналистам, что там начались некие работы.

Инфраструктура в Цели — несколько многоэтажек, окружённых высокими соснами, по периметру бетонный забор. Ранее там располагалась база ракетных сил.

При этом украинский эксперт Олег Жданов со скепсисом отнёсся к гипотезе, что в Цели разместят "Вагнер" и полагает, что это может быть просто ещё один полигон для тренировки российских военных, которые проходят обучение в Беларуси.

Отметим, что вчера президент Беларуси Лукашенко сообщил, что предложил ЧВК "Вагнер" разместиться в одной из заброшенных частей до тех пор "пока определятся, чем им заниматься".

В то же время на данный момент, снова по его же словам, силы "Вагнера" в Беларусь ещё не перебрасывались.

Ранее Лукашенко подтвердил, что самолёт Пригожина прибыл в Беларусь.

После того, как президент Беларуси лично вмешался конфликт ЧВК "Вагнер" с российским правительством и выторговал гарантии безопасности для боевиков, реакция на выступление Путина показала, что Пригожин и его группа всё ещё пытаются продолжать свою игру внутри РФ.