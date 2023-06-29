Россия начала активно связываться с партнерами в Африке и на Ближнем Востоке из-за ситуации с мятежом "Вагнера". Россияне обещали этим странам, что операции ЧВК там будут продолжаться, но уже под другим руководством.

Об этом сообщает The Wall Street Journal в материале "Путин делает шаги к перехвату контроля над мировой империей "Вагнера".

Представители российского МИД срочно вылетели в Сирию, ЦАР и Мали для переговоров. Они, по данным газеты, пытаются перехватить сеть "Вагнера" в этих странах.

При этом эксперты предполагают, что теперь США могут воспользоваться вакуумом влияния "Вагнера" и попытаться перехватить влияние в странах, где была активна ЧВК.

Ранее стало известно, что в Сирии задержали главу отделения ЧВК "Вагнер" и трех высокопоставленных командиров.

Мы подробно рассмотрели три сценария, какой будет судьба ЧВК "Вагнер" после отказа Пригожина подписывать контракт с Минобороны России, потому что при таком развитии событий дальнейшая судьба будет более туманной, потому что станет непонятно, за счет чего жить куратору ЧВК и его наемникам.

Известно, что Госдепартамент США планировал ввести очередные санкции в отношении ЧВК "Вагнер" как раз из-за её действий в Африке, но отложил эту меру.