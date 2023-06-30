Решения относительно передачи Украине дальнобойных ракет ATACMS должен принять президент, но он его еще не принял.

Об этом председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли заявил во время дискуссии в Национальном пресс-клубе.

"Как уже говорил президент, обсуждаются все эти вещи. По состоянию на сейчас решения нет", – сказал генерал.

Отдельно Милли остановился на вопросе предоставления Украине кассетных снарядов, или усовершенствованных обычных боеприпасов двойного назначения (DPICM).

"Мы долгое время обсуждали вопрос DPICM, их просили украинцы, их предоставили несколько европейских стран. И россияне используют их сейчас. Насколько мне известно, решения еще нет", – отметил он.

Ранее СМИ сообщали, что США вплотную приблизились к передаче Украине ракет дальнего радиуса действия ATACMS.

Война в Украине идет 491-й день. Мы следим за новостями 29 июня 2023 года в своем онлайне.

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