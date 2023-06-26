Дания "предприняла шаги, чтобы начать обучение украинских пилотов" на западных истребителях, заявил исполняющий обязанности министра обороны страны Троелс Лунд Поульсен.

Об этом пишет агентство АР, которое трактует их как то, что обучение украинцев уже началось.

Теперь Дания намерена изучить вопрос возможной передачи этих истребителей Киеву.

Он говорит, что украинские пилоты должны пройти от шести до восьми месяцев обучения, прежде чем возможная передача датских самолетов F-16 станет реальностью.

"Это не значит, что вы не можете принять решение (о передаче) заранее. Но (самолеты) будут находиться в Дании до 2024 года", - сказал Поулсен.

Ранее источники Politico сообщали, что Украина может получить истребители F-16 в начале 2024 года.

Напомним, глава Министерства обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что Германия не участвует в "коалиции истребителей", потому что у неё нет самолётов F-16.

Также мы писали, что в Минобороны Украины назвали сроки освоения украинскими пилотами истребителей F-16.

Война в Украине идет 488-й день. Мы следим за новостями 26 июня 2023 года в своем онлайне.

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