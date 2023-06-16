Швеция одобрила обучение украинских лётчиков на истребителях своего производства JAS 39 Gripen.

Об этом сообщает Министерство обороны страны по итогам заседания в формате "Рамштайн".

Как указано в пресс-релизе, это будет "ознакомительное обучение" пилотов и технического персонала по запросу Киева.

"Вооруженные силы Украины выразили желание получить возможность оперативно оценить JAS 39, поскольку одним из самых неотложных мероприятий является усиление противовоздушной обороны Украины современной истребительной авиационной техникой", — говорится в сообщении.

Украина обращалась с запросом на обучение своих лётчиков на этих истребителях ещё летом прошлого года. А в этом году Киев попросил передать и сами самолёты.

Ранее мы сообщали, что Швеция не сможет передать свои истребители Украине. Зато внесёт около $30 миллионов в Фонд энергоподдержки Украины.

Также "Страна" сообщала, что Швеция передаст Украине военной помощи на более чем $400 млн.

Война в Украине идет 478-й день. Мы следим за новостями 16 июня 2023 года в своем онлайне.

Также мы подводили итоги дня 15 июня. Вчера во время ночного обстрела РФ выпустила четыре крылатые ракеты и более 20 "Шахедов". Три ракеты попали по двум промышленным предприятиям в Кривом Роге. Взрывы также раздавались в Одесской области и Харькове. Там сбивали беспилотники.

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