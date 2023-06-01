Сегодня президент Украины Владимир Зеленский встретился с главой Франции Эмманюэлем Макроном и лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым на евросаммите в Молдове.

Видео и фото встреч Зеленского публикует Офис президента Украины.

На встрече с президентом Франции речь шла о поддержке Парижем возможностей ПВО Украины.

Также лидеры двух стран создали рамочные условия для начала подготовки украинских пилотов боевых самолетов.

При этом Макрон, выступая на саммите, заявил, что не исключает возможность новых разговоров с главой Кремля Владимиром Путиным.

На встрече президентов Украины и Азербайджана стороны выразили удовлетворение развитием двусторонних связей между Азербайджаном и Украиной.

Ильхам Алиев сообщил, что назначен новый посол Азербайджанской Республики в Украине, который в скором времени приступит к работе.

Президент Владимир Зеленский выразил признательность за гуманитарную помощь Азербайджана Украине.

Лидеры добавили, что Азербайджан и Украина поддерживают территориальную целостность и суверенитет друг друга в рамках международных организаций.

Накануне Макрон выступил против ареста Путина, поскольку с ним еще нужно будет вести мирные переговоры.

Канцлер Германии Олаф Шольц также заявлял, что намерен вернуться к контакту с президентом России "в надлежащее время".