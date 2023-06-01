У Украины нет современных истребителей, поэтому преимущество в небе остается за Россией.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на саммите Европейского политического сообщества, который проходит в Молдове.

"У нас нет современных истребителей, поэтому преимущество в небе у Российской Федерации. Но мотивация у нас сильнее, поэтому мы победим... До истребителей надо дожить, и мы сделаем это обязательно", - заверил Зеленский.

Во время речи украинский президент обратился к кому-то в зале с вопросом, слушает ли тот его в синхронном переводе или понимает украинский язык. Поняв, что этот человек не слушает перевод его речи и не понимает по-украински, он сказал: "У вас нет перевода и вы не понимаете? Спасибо, что вы с нами".

Ранее немецкая пресса написала, что основная слабость украинского контрнаступления - в дефиците истребителей. РФ превосходит Украину по количеству самолетов в 5-6 раз. Также российские радары видят дальше, а ракеты имеют большую дальность.

Между тем в США уверены, что Украина не станет использовать F-16 для ударов по территории России, когда получит самолеты от Запада.