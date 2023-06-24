Германия не участвует в "коалиции истребителей", потому что у неё нет самолётов F-16.

Об этом заявил глава Министерства обороны ФРГ Борис Писториус в кулуарах мероприятия Социал-демократической партии Германии в Аурихе, сообщает Deutsche Welle.

Издание сообщает, что министр обороны ФРГ сдержанно отреагировал на ожидания Киева касательно участия Германии в "коалиции истребителей", обратив внимание, что бундесвер пользуется самолетами Eurofighter и Tornado, которые Украина не запрашивала. Поддержка "коалиции" в нынешнем её виде требует ресурсов и не может быть быстрой, отметил чиновник.

"Мы были экспертами по поставкам танков и танковой техники, являемся экспертами по противовоздушной обороне, которая по-прежнему имеет огромное значение", - напомнил Писториус.

Напомним, Германия продолжает поддерживать Украину в других сферах поставок военной помощи.

Кроме неё, среди стран, поддерживающих Киев в борьбе с РФ, Румыния может стать центром по обучению украинских пилотов полётам на зарубежных истребителях.

Ранее в Минобороны Украины назвали сроки освоения украинскими пилотами истребителей F-16.