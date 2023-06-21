Румынию рассматривают в качестве хаба по обучению украинских пилотов на истребителях F-16.

Об этом пишет издание Politico со ссылкой на чиновников, знакомых с военным планированием. По их данным, обучение будет проводить компания Lockheed Martin.

Представитель минобороны Нидерландов сообщил газете, что партнеры работают над созданием учебного центра F-16 в Восточной Европе, но не конкретизировал, где именно.

По данным представителей Дании, обучение пилотов может стартовать этим летом после саммита НАТО в Вильнюсе, где этот вопрос и будет решаться.

Ранее Зеленский заявил, что обучение пилотов может начаться уже в августе. При этом генсек НАТО Йенс Столтенберг накануне сообщал, что обучение уже началось.

Война в Украине идет 483-й день. Мы следим за новостями 21 июня 2023 года в своем онлайне.

Также мы подводили итоги дня 20 июня. ВСУ за минувшие сутки достигли "частичного успеха" на Запорожском направлении. Особенно сильные бои идут за село Пятихатки на западном фланге контрнаступления. Через него проходит дорога на юго-запад, в сторону Васильевки - важного города для обороны подконтрольного россиянам берега Каховского водохранилища, где находится Энергодар.

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