Израиль не будет передавать Украине оружие, поскольку оно может попасть в Иран и быть использовано против самого Израиля, заявил премьер-министр Нетаньяху в интервью The Jerusalem Post.

Он утверждает, что западные противотанковые системы, переданные Украине, уже встречаются у границ Израиля.

"Я думаю, что Израиль находится в особой ситуации, отличной от, скажем, Польши, Германии, Франции или любой из западных стран, которые помогают Украине. Во-первых, у нас тесная военная граница с Россией. Наши пилоты летят рядом с российскими пилотами в небе Сирии. И я считаю важным, чтобы мы сохраняли нашу свободу действий против попыток Ирана занять военную позицию на нашей северной границе", - заявил Нетаньяху.

Он считает правильным "сбалансированный подход" Израиля.

"В международных делах нужно быть очень осторожным. Есть сочувствие, есть помощь гражданской обороны. Но я думаю, что мы должны тщательно провести черту, чтобы люди поняли. Должен сказать, что большинство глав правительств западных стран, когда я это объяснял, в основном согласно кивают. Они понимают, что Израиль находится в иной ситуации, чем любой из них", - заявил премьер.

Ранее глава Офиса президента Андрей Ермак упрекнул правительство Израиля в нейтралитете по отношению к войне в Украине и призвал страну оказывать больше помощи Киеву.

Война в Украине идет 485-й день. Мы следим за новостями 23 июня 2023 года в своем онлайне .

Также мы подводили итоги дня 22 июня. Генштаб заявляет о частичном успехе на Запорожском направлении. За минувшие сутки его удалось достичь на направлении Ровнополь - Старомайорское (под Великой Новоселкой), украинские бойцы закрепляются на достигнутых рубежах. Генштаб также в своих сводках пишет о контратаках россиян в районе Пятихаток. При этом особенных продвижений на южном участке фронта за минувшие сутки не фиксируется.

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Олеся Медведева в своем блоге анализирует события на этой неделе.