Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак упрекнул правительство Израиля в нейтралитете по отношению к войне в Украине и призвал страну оказывать больше помощи Киеву. Он отметил, что Израиль является наиболее нейтральным государством среди тех, кто имеет хорошие отношения с Украиной.

Заявление Ермака приводит радиостанция "Кан".

"Пришло время для Биньямина Нетаньяху посетить Украину и выразить свою поддержку. Израиль может помочь нам защититься от иранских беспилотников… Почему Израиль сохраняет нейтралитет в этой войне? Иран причастен к убийствам, которые происходят каждый день на Украине", — сказал Ермак.

Также он раскритиковал нынешние отношения Киева с Израилем.

"Настоящая дружба действительно не имеет границ: дружба должна работать, даже когда есть проблемы, и недостаточно просто вести диалог между государственными чиновниками. Уровень отношений должен расти", - считает Ермак.

Напомним, вчера в Израиль с визитом прибыла супруга президента Елена Зеленская.

Незадолго до этого Министерство иностранных дел Израиля отказалось комментировать слова главы Кремля Владимира Путина, который назвал Владимира Зеленского "позором еврейского народа".