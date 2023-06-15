Израиль выразил обеспокоенность по поводу военного сотрудничества России с Ираном.

Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на заседании комиссии Кнессета по иностранным делам и обороне, сообщает портал Walla.

Заявления Нетаньяху прозвучали в ходе закрытой части заседания. Содержание высказываний премьера порталу подтвердили три присутствовавших депутата Кнессета.

Отвечая на вопросы депутатов о внешнеполитическом курсе страны, Нетаньяху, в частности, заявил, что на фоне событий вокруг Украины Израиль и Россия поддерживают "тихий диалог", в ходе которого стороны "честно и открыто" обсуждают сложившуюся ситуацию. У обеих сторон при этом возникают друг к другу претензии: Москва выражала озабоченность по поводу возрастающих объемов израильской помощи Украине, а Израиль обеспокоен усиливающимся сотрудничеством между РФ и Ираном.

Израильское правительство, добавил Нетаньяху, "выражало России обеспокоенность" по поводу того, что Москва якобы может поставить Тегерану передовые системы вооружений в обмен на поддержку в боевых действиях в Украине.

Напомним, по данным британской разведки, Россия получает крупные партии дронов из Ирана по Каспийскому морю.

Кроме того, газета The Wall Street Journal писала о том, что Иран отправил России по морю более 300 тысяч артиллерийских снарядов и миллион патронов.

А весной агентство IRNA сообщало, что Иран заключил сделку по закупке российских истребителей Су-35.