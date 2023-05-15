Москва хочет приобрести у Тегерана новые ударные беспилотники, способные на более смертоносные удары.

Об этом заявил представитель Совета нацбезопасности при Белом доме Джон Кирби на брифинге.

"С августа Иран предоставил России более 400 БПЛА, в основном типа Shahed", - заявил Кирби.

По его словам, Москва израсходовала большую их часть - в основном, для ударов по критической инфраструктуре в Украине.

Тегеран также продолжает поставлять России ударные БПЛА одностороннего поражения, добавил Кирби.

Сейчас Россия рассматривает возможность приобретения усовершенствованных БПЛА, "способных на более смертоносные" удары, говорят в Белом доме со ссылкой на данные разведки.

Ранее сообщалось, что Россия передала Тегерану захваченное в Украине западное оружие для копирования.

Переправленное Ирану оружие, говорит источник издания, входило в партию вооружений, поставленную Украине и попавшую в руки российских военных.

Тегеран передал России около 160 БПЛА, в том числе около 100 дронов Shahed.

Также стало известно, что Россия собирается производить более быстрый беспилотник, чем "Шахеды". Этим займется Иран в Елабуге.