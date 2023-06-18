В Израиле пока не будут комментировать слова Путина о Зеленском. Фото: Pixabay

Министерство иностранных дел Израиля отказалось комментировать слова главы Кремля Владимира Путина, который назвал президента Украины Владимира Зеленского "позором еврейского народа".

Об этом сообщает израильский портал NEWSru.

Журналисты издания направили в пресс-службу внешнеполитического ведомства запрос с просьбой объяснить, соглашается ли министерство с этой оценкой, считает ли оно слова российского лидера антисемитскими, приведет ли заявление к жесткой реакции официального Иерусалима - например, вызову посла РФ на разъяснительную беседу.

В ведомстве ответили, что пока не будут комментировать слова президента РФ.

В МИД Израиля не комментируют слова Путина о Зеленском

Напомним, на днях, выступая на ПМЭФ, Путин высказался по поводу национальности Владимира Зеленского, назвав его "позором еврейского народа".

"У меня много друзей евреев. Они говорят: Зеленский не еврей, он позор еврейского народа", - заявил президент России.

Слова Путина прокомментировал посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук. Он заявил, что ждет реакции на это от израильского правительства. И если ее не будет, то может быть сорван намеченный визит в страну жены президента Елены Зеленской.

Ранее бывший главный раввин Москвы Пинхас Гольдшмидт заявил, что не знает, "насколько евреем себя чувствует" президент Украины Владимир Зеленский.

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