Министерство иностранных дел Израиля отказалось комментировать слова главы Кремля Владимира Путина, который назвал президента Украины Владимира Зеленского "позором еврейского народа".

Об этом сообщает израильский портал NEWSru.

Журналисты издания направили в пресс-службу внешнеполитического ведомства запрос с просьбой объяснить, соглашается ли министерство с этой оценкой, считает ли оно слова российского лидера антисемитскими, приведет ли заявление к жесткой реакции официального Иерусалима - например, вызову посла РФ на разъяснительную беседу.

В ведомстве ответили, что пока не будут комментировать слова президента РФ.

Напомним, на днях, выступая на ПМЭФ, Путин высказался по поводу национальности Владимира Зеленского, назвав его "позором еврейского народа".

"У меня много друзей евреев. Они говорят: Зеленский не еврей, он позор еврейского народа", - заявил президент России.

Слова Путина прокомментировал посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук. Он заявил, что ждет реакции на это от израильского правительства. И если ее не будет, то может быть сорван намеченный визит в страну жены президента Елены Зеленской.

Ранее бывший главный раввин Москвы Пинхас Гольдшмидт заявил, что не знает, "насколько евреем себя чувствует" президент Украины Владимир Зеленский.